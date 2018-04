Ne moški, ženska naj kot prva stopi na Mars

Allison McIntyre usposablja bodoče astronavte. FOTO: Fb

HOUSTON – Vodja Nasinega usposabljanja astronavtov zagovarja, da bi moral biti prvi človek, ki stopi na Mars, astronavtka. V zgodovini osvajanja vesolja je bilo veliko uspešnih astronavtk, a so doslej po Luni hodili le moški. Nasa je svojo prvo astronavtko poslala v vesolje pred 40 leti, kljub temu pa je raziskovanje vesolja domena moških. »Direktor našega Vesoljskega središča Johnson v Houstonu je ženska, prejšnja vodja mojega oddelka je bila ženska, imamo astronavtke, a na Luno še nismo poslali ženske,« je povedala Nasina inženirka. »Prva oseba na Marsu bi morala biti ženska!«Allison uri astronavte, kako se odzvati, če bi med sprehajanjem zunaj vesoljske postaje izbruhnil požar in se hitro izgubil pritisk ali bi se izlile strupene snovi. »Rada imam svojo službo. Če me bodo želeli nagnati, me bodo morali odvleči, jaz pa bom kričala in brcala v vse smeri.« Zanimivo je, da je zadnji astronavt, ki je hodil po Luni, v pesek napisal ime svoje hčerke. Ker na Luni ni vremena, bo ta napis ostal zelo dolgo nespremenjen. Vodja poletov pri Nasije prav tako prepričana, da je zgolj vprašanje časa, kdaj bodo ženske osvojile Mars. »Nazadnje, ko smo bili na Luni, nam tehnologija ni dopuščala, da bi ostali dolgo. Potrebujemo bolj odporno tehnologijo, da zgradimo podporne sisteme, in oblačila, ki bi nam omogočala dolgotrajno bivanje. V tej smeri smo na Mednarodni vesoljski postaji opravili veliko raziskav.«