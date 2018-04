Naslednica Babe Vange ima črne napovedi za Evropo

Baba Vanga, najslavnejša prerokinja po Nostradamusu, je malo pred svojo smrtjo leta 1996 določila tudi svojo naslednico. Leta 2011 se je prvič začelo govoriti o preroški sedemletni deklici Kaede Uber, ki naj bi bila naslednica Vange, in živi v nekem francoskem mestu Montpelier. Čudežni otrok je svoje prve videnje imel pri petih letih. Sredi noči se je v njenih sanjah pojavil moški in ji povedal,d a bo imel njen bližnji sorodnik hudo nesrečo in da naj ga opozori. Starši deklice so se prestrašili, ko so izvedeli, da si je sorodnik zlomil nogo. Obiskujejo jo ponoči Starši, ki sprva niso verjeli, da lahko deklica napoveduje prihodnost, a so se njene napovedi vsakič uresničile, so najprej skrivali njene sposobnosti, ker niso želeli, da bi jo imeli za čudakinjo ali pa zlorabljali njen dar. Sledile so tudi druge napovedi, kot so pravilni izidi nogometnih tekem, napovedala je nenapovedane obiske, da bo njena teta rodila sina ter da bo babica huje zbolela. Ko so jo straši vprašali, od kod ji tako točne napovedi, je pojasnila, da jo ponoči obiskujejo sence umrli in ji govorijo, kaj se bo zgodilo. Čeprav ni nikoli slišala za babo Vango, je opisala pokojno Bolgarko kot eno izmed svojih nočnih obiskovalcev. Kmalu bomo brez pitne vode Kaede je že kot majhna začela izgubljati vid, a je staršem vedno govorila: »Tudi z zaprtimi očmi vidim veliko več stvari kot kadar imam odprte oči.« Ko je bila Kaede stara 12 let, so Rusi o njej posneli dokumentarec in ugotovili, da so podobnosti med njo in Vango številne; deklica je delala enake geste in se s prstom dotikala okoli oči, so izpostavili.



Podobno kot Vanga je tudi Kaede napovedala, da se bo svet kmalu soočil s pomanjkanjem sveže pitne vode. Napovedala je še, da bo Evropa močno zamajana, zahodni civilizaciji pa bo po begunskem valu grozila velika ekološka katastrofa. Naslednja svetovna grožnja ne bo prišla iz Sirije ali Turčije ampak iz Alžiri, je še napovedala.