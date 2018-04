Nakup avtomobila cenejši od vozovnice

Pregrešno draga vozovnica

S pomočjo spleta lahko najdemo številne ugodnosti, tega se še kako zaveda tudi 27-letniiz Londona. Mladenič se je nedavno odločil, da bo obiskal prijatelja, ki študira v približno 160 kilometrov oddaljenem Bristolu. A kmalu je veselje uplahnilo, ko je izvedel, da stane enosmerna vozovnica za vlak neverjetnih 250 evrov. Sprva je bil zgrožen in je fotografijo vozovnice objavil na spletu, nato pa se je odločil potovati drugače. Malce je pobrskal po spletu in našel rabljen avtomobil. »Gospa ga je prodajala za drobiž. Gre za stari avtomobil, hondo civic iz leta 1997, vendar je motor v odličnem stanju in dovolj šibak, da sem plačal le 100 evrov za zavarovanje, tako da so me nakup avtomobila, zavarovanje, registracija in bencin stali manj kot vozovnica,« je navdušen Tom. »S tem, da imam zdaj avtomobil.«S svojim dejanjem je dokazal, kako noro drage in neživljenjske so vozovnice za vlake. Tista za 250 evrov je tako draga tudi zato, ker je v najboljšem terminu, vendar je jasno, da gre za odiranje potnikov. Church je napovedal, da namerava avtomobil prodati, zato je prepričan, da bo na koncu celo imel dobiček. Upa, da bo njegova izkušnja spodbudila ljudi, da se bodo uprli oderuškim cenam in poiskali alternativne načine potovanja. Potrebne je le malce iznajdljivosti.