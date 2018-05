Najstnica v solzah: Ne morem živeti z 820 evri na mesec

Njena mama Nina ne ve več, kaj naj stori. FOTO: Youtube

Slavni dr.je pred kratkim v svoji oddaji gostil razvajeno najstnicoin njeno mamoz Beverly Hillsa, ki iz svoje situacije ne najdeta več izhoda. Bogata mama je svoji najstnici ukinila žepnino v višini 4130 evrov. Petnajstletnica zdaj na mesec od mame prejema »le« 820 evrov, zaradi česar je v hudi stiski.Nicolette pravi, da je njena mati ves čas v službi in da je odraščala z voznikom, osebnim trenerjem in ob prestižnih oblačilih. »To je edino življenje, ki ga poznam. Želim si, da bi moja mama razumela, da enostavno ne morem živeti z 820 evri na mesec, ker sem navajena na več. Tega mi ne more vzeti kar prek noči,« je slavnemu Philu potarnala Nicolette.Mati Nina je priznala, da je hčerki sprva dala kartico brez limita, nato pa je ugotovila, da ta na mesec zapravi tudi do devet tisoč evrov. Ocenila je, da je hči lani porabila okoli 82 tisoč evrov.»Vem, da sem razvajena, toda to je moj način življenja. Ljudje me sovražijo, a si pravzaprav želijo, da bi bili jaz,« je dejala Nicolette, ki upa, da ji bo mama za 16. rojstni dan kupila mercedesa G-Wagen, za katerega bi morala odšteti 190 tisoč evrov.»Jaz sem princesa in to zaslužim,« pravi razvajenka, ki jo je dr. Phil poslal v zavetišče za brezdomce, da bi spoznala, v kakšni bedi in revščini živijo nekateri ljudje. Ob tem pa je njeni mami dejal, da na določen način zlorablja svojo hčer, saj ji namesto ljubezni daje denar.