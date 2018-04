Na rokah preživi prav toliko časa kot na nogah

Jutro začne s triurno vadbo. FOTO: Fb

Na rokah zganja najrazličnejše vragolije. FOTO: Fb

Noge so precenjene, vsaj kar se tiče 32-letnega. Moški preživi enako časa na nogah kot na rokah. Že od mladih nog se Etiopijec uri v hoji po rokah, gre za spretnost, ki jo je razvil do popolnosti. Danes se lahko po rokah povzpne na gore in izvaja najrazličnejše akrobacije, medtem ko mu noge molijo v zrak.Dirar iz severnoetiopskega Tigraya je odraščal ob kitajskih in ameriških filmih. Nihče mu ni povedal za specialne efekte, prepričan je bil, da je vse na zaslonu resnično. Tako je začel trenirati, da bi posnemal svoje junake. Potem ko je končno izvedel, da je večina akcijskih prizorov v njegovih najljubših filmih zgolj iluzija, je že postal mojster v hoji po rokah.Seveda je treba tovrstno spretnost skrbno gojiti, zato se vsako jutro za tri ure postavi na roke, triurni trening ponovi še zvečer. Njegova velika želja je, da bi se lahko nekega dne vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Med njegovimi najbolj zanimivimi triki so nedvomno vlečenje avtomobila s hojo po rokah, plezanje in spuščanje s hribov v okolici domačega mesta. Dirar lahko celo nosi ljudi med hojo po rokah, zato je le vprašanje časa, kdaj se bo postavil ob bok rekorderjem. Večina je nad njegovimi vragolijami navdušena, so pa tudi takšni, ki menijo, da bi lahko življenje posvetil bolj smiselnim stvarem. Ne nazadnje so mu noge zrasle z razlogom.