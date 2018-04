Mineva 75 let od odkritja droge LSD, ki je bila priljubljena med hipiji  

16. aprila 1943 jemed pospravljanjem laboratorija v podjetju Sandoz nehote prišel v stik s snovjo, ki jo svet zdaj že 75 let pozna pod imenom LSD, poroča agencija dpa. »Šel sem iz laboratorija in zdelo se mi je, da se z mano nekaj dogaja. S kolesom sem se peljal domov, se ulegel in imel čudovito doživetje. Kar koli sem si predstavljal, sem videl pred sabo in bil presrečen. Trajalo je tri ali štiri ure, nato je vse skupaj izginilo,« se je Hofmann odkritja učinka dietilamid lizergične kisline (LSD) spominjal leta 2006 na simpoziju v Baslu. Kot znanstvenika ga je zanimalo, kaj se dogaja, zato je poskusil ponoviti doživetje. LSD je zaužil namenoma, a v prevelikem odmerku in doživel gršo plat omame. Farmacevtska industrija je iz nenamernega poskusa razvila zdravilo za različna psihična obolenja in odvisnosti ter ga leta 1949 dala na trg.Vsega 20 let po odkritju je LSD postal priljubljena droga predvsem med hipiji v ZDA. Drogo so v pesmi Lucy in the Sky with Diamonds leta 1967 domnevno opevali tudi Beatlesi. LSD ni bil denimo tuj niti