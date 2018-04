Mama: Fantki morajo obleči oblekico in obuti čevlje s peto

Kako z lahkoto opazovalci od daleč obsojajo nekaj, česar sploh ne poznajo, je pokazal zadnji primer neke mame. Na instagramu je objavila ljubko fotografijo štiriletnega sina, kako si obuva ženske čevlje s petkami. Seveda se je pod objavo usul plaz komentarjev, piše 24sata. Tisti najbolj 'grobi' so šli celo tako daleč, da so zapisali, kako iz svojega sina ustvarja geja.Oglasila se je avtorica objave(27) iz Avstralije ter vsem sovražno nastrojenim zabrusila: »Starši bi morali dopustiti svojim otrokom, da so to, kar želijo, ne glede na mnenje družbe.«Mamica, ki piše blog Pleme šestih (Tribe of six), je na vsa obtoževanja mirno odgovorila. Meni namreč, da je fantkom treba pustiti, da nosijo dekliške oblekice in čevlje, saj se tako srečajo z različnimi stvarmi, skozi igro pa se učijo in razvijajo. Trdi, da so dekliške obleke, igrače itd. zelo zabavne in stimulativne, za fantke pa pretežno dolgočasne in brezizrazne.