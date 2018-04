Lepa navijačica potolčena: šikaniranje, ker je nedolžna in verjame v boga

Članica navijaške skupine kluba NFL Miami Dolphins, 27 letna Kristan Ann Ware trdi, da so se v njeni ekipi spravili nanjo, ker je devica in verjame v boga. O teh stvareh jo je na sestanku spraševala šefica ekipe, potem pa ji dejala, da naj o tem nikomur ne govori.



O njeni nedolžnosti so kolegice iz ekipe izvedele leta 2015, ko so bili na poti v Londonu. Takrat so jo spraševale o njenih spolnih izkušnjah, ona pa jim je razložila, da pred poroko ne želi imeti spolnih odnosov. »Počutila sem se, kot da me je zbil avtobus. Brez besed sem bila. Solze so mi tekle z lica,« piše Washington Post o njenem razočaranju, potem ko ji je šefica ukazala, da o svoji nedolžnosti naj ne govori.



Ekipo je leta 2017 zapustila, zdaj jih toži, ker so jo po njeni iskrenosti o nedolžnosti in bogu, ves čas zbadali in maltretirali.