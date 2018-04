Krajani ne morejo verjeti: oseba vdrla v hlev in posilila kozo

Ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da se je pred dnevi v majhnem kraju nedaleč od kraja Kladanj v Bosni in Hercegovine zgodil nenavaden zločin. Za zdaj še neznana oseba je namreč razbila vrata hleva, vdrla vanj in se spravila na eno izmed desetih koz.



»Ko sem prišla do hleva, sem videla, da so vrata razbita, v notranjosti pa ograje razmetane. Koze so ob mojem prihodu začele skakati in takoj sem vedela, da je nekaj narobe. Potem sem videla kapo, vžigalnik in nekaj podobnega papirju. Pogledam eno izmed koz in vidim, da je zabuhla. Takoj mi je bilo jasno, kaj se je zgodilo. Ne vem, kako, ampak poškodoval je eno izmed koz,« je povedala za Avaz Advija Mehmedović, lastnica hleva.



Veterinarji so potrdili, da je bila koza posiljena.