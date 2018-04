Kaj se dogaja? Vasica se skrivnostno dviguje

Dogajanje so odkrili po analizi satelitskih posnetkov.

Dvig je počasen, a obsežen.

V grofiji Devon v Veliki Britaniji je vasica Willand, ki se vsako leto dvigne za dva centimetra. Nihče ne zna pojasniti tega skrivnostnega pojava, ki so ga prvi opazili raziskovalci geodetskega podjetja pod okriljem univerze Nottingham. Znanstveniki so se namreč lotili izdelave prvega vsebritanskega zemljevida geoloških gibanj ter podrobno analizirali satelitske posnetke, nastale med letoma 2015 in 2017. Med delom so opazili, da se območje v obliki elipse s premerom približno dveh kilometrov vsako leto dvigne. Gre za pojav, ki ga poznamo predvsem iz zapuščenih rudnikov, a v okolici Willanda jih ni.»Tovrstne pojave poznamo kot posledice rudarskih del, ko se črpalke ustavijo in se voda počasi vrne v globino,« je pojasnil dr., vodja tehniškega oddelka. »V britanskem geološkem društvu sem poizvedoval, ali so na območju v preteklosti morda rudarili, pa niso. Willand leži sredi ničesar, tam ni rudnikov, tako da se nam ne sanja, kaj se dogaja.« Glede na to, da se simultano dviguje vse, urbano območje in okoliška polja, se razlog najverjetneje skriva globoko pod površjem. »Po mojem prepričanju bi morale oblasti preveriti, kaj se dogaja. Če se pod površjem kopičijo kakšne snovi, je to lahko nevarno. Če to ni naravni pojav, je treba biti še toliko bolj pozoren.«Vaščani zaenkrat še ne opažajo sprememb, a ker se celotno območje dviguje istočasno, najverjetneje ne bo poškodb na infrastrukturi. Bolj skrb vzbujajoče je, kaj se bo zgodilo z železniško progo za super hitre vlake, ki gre tam mimo, ogrožena pa je tudi avtocesta. »Pogovarjali smo se z agencijo za okolje, tam prav tako ne znajo pojasniti, kaj se dogaja,« je sklenil Sowter. Prebivalci Willanda so veseli za pozornost, ki so je deležni v zadnjem obdobju; nenadoma so namreč postali znani, čeprav se za njih ni nič spremenilo.