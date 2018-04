Je to naš konec? Planet X bo 23. aprila trčil v Zemljo

Smrt iz vesolja so nam napovedovali že neštetokrat. Ogroženi smo menda tudi letos, in sicer naj bi nas višje sile pokončale 23. aprila. V naš planet naj bi namreč po teoriji krščanskega numerologa Davida Meadeja trčil samotarski planet Nibiru, ki mu pravijo tudi Planet X.



Medtem ko se številni takšnih izjavam smejijo in pravijo, da smo srečno preživeli že več napovedanih koncev sveta, Meadejevi sledilci s tesnobo pričakujejo 23. april. Tokrat je ne bomo tako zlahka odnesli, mračno napovedujejo.



In še preden začnete zganjati paniko: Nasa tudi tokrat zavrača omenjene trditve in obstoj Planeta X. In še zanimivost: na dan, ko naj bi nas pokončal smrtonosni planet, ima predvideni rok poroda Kate Middleton, vojvodinja Cambriška.