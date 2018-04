FOTO: To so teroristične mravlje, ki se ‘za svoje‘ razstrelijo

Mravlje, ki se razstrelijo. FOTO: ZooKeys

Svoje življenje žrtvujejo člane svoje kolonije

Mednarodni znanstveniki so v gozdu na azijskem otoku Borneo našli mravljo, ki se »razstreli« in na svoje sovražnike iztisne strupeno rumeno tekočino. Pri tem pogine tudi mravlja, ki je dobila znanstveno ime Colobopsis explodens.Ko mravlje ne morejo poraziti sovražnika, svoj zadek usmerijo neposredno nanj. Nato zadek tako močno upognejo, da iz njega izteče lepljiva in strupena rumena tekočina, so v znanstveni reviji Zookeys zapisali znanstveniki.Po navedbah ene od avtoric raziskaveiz dunajskega muzeja narodne zgodovine ima ta tekočina svetle barve izrazit in neprijeten vonj, ki spominja na curry, poroča britanski časnik The Guardian.Vse mravlje te vrste se sicer ne morejo razstreliti. To lahko storijo zgolj male delavke, ki so neplodne. Te svoje življenje žrtvujejo za večje člane svoje kolonije.Mravlje, ki se razstreljujejo, so sicer prava redkost. Zadnjo vrsto pred to na Borneu so namreč odkrili leta 1935.K samouničevanju so medtem nagnjene tudi nekatere druge žuželke, kot so termiti in čebele.