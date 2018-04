FOTO: Stevardesa pustila službo in postala spletna porno zvezda

Laura Birbeck še v času, ko je opravljala delo stevardese. FOTO: Instagram

(27) iz Worcestra je bila nekoč zaposlena v letalski družbi British airlines, kjer je delala kot stevardesa. To delo pa je ni izpolnjevalo popolnoma. Že takrat je pogosto na družbenih omrežjih objavljala svoje fotografije v uniformi. Nato pa se je odločila za velik korak. Dala je odpoved in se posvetila temu, kar rada počne – za različne portale s pomočjo spletne kamere od doma izvaja striptiz.Luarine nekdanje sodelavke početje stevardese ni preveč presenetilo. »Od nekdaj je na spletu objavljala takšne fotografije, zato to niti ni več kakšna večja skrivnost,« je dejala za britanski The Sun. Kot je še dodala, je bila Laura že od nekdaj rada v središču pozornosti. »Prejšnje leto, ko sva delali skupaj, je imela na vsakem letu seboj tudi spletno kamero in prenosni računalnik,« je nekdanja sodelavka še zaupala novinarjem. Sicer pa Lauri privošči srečo, saj kot pravi, je bilo jasno, da je delo stevardese ni osrečevalo.Kot je Birbeckova zapisala na Twitterju, jo delo takšnega modela osrečuje. »Srečna sem, da imam najboljše in najbolj odprte družino in prijatelje,« je priznala.