FOTO: S straniščne deske so ga rešili gasilci

Ni skrivnost, da med naloge gasilcev ne spada zgolj gašenje požarov in reševanje muc z dreves. Verjeli ali ne, zelo pogosto nastanejo zapleti, povezani z opravljanjem velike potrebe, ki se končajo z reševalno akcijo. Spomnimo se ženske, ki je na zmenku vrgla svoj drekec skozi okno, potem pa se je zataknila, ko ga je poskušala pobrati. Nedavno pa je pomoč gasilcev potreboval triletni Leyton Bedford-Rankin iz britanskega Lizarda, ker si je brez pravega razloga potisnil glavo skozi otroško desko za stranišče in obtičal. Malček pravi, da je hotel, da bi bila kot ogrlica. No, to mu je tudi uspelo. Njegova 22-letna mamica Bryony-Marie je dojila osem tednov starega dojenčka: »Poglej me, mamica, mi je rekel in skoraj počil od smeha. Vse skupaj se mu je zdelo zelo zabavno.«



Na začetku sta se oba zabavala in se trudila desko spraviti z glave. Bryony-Marie je celo uporabila maslo, a malčka ji preprosto ni uspelo osvoboditi. »Pet minut sem se trudila, da bi jo spravila z otroka. Uspelo mi jo je potegniti čez ušesa, naprej pa ni šlo. Poskusila sem tudi tako, da sem ga obrnila na glavo, morda pa bi pomagala gravitacija. Pa tudi ni šlo.« Na tej točki se je odločila, da bo poklicala svojega očeta, ki je gasilec v Newquayu, da bi ji dal pameten nasvet. »Rekel je, naj pokličem gasilce, ker imajo potrebno orodje.« Ob prihodu gasilcev jih je Leyton prijazno pozdravil in rekel: »Potrebujem pomoč, ne morem na stranišče, ker imam straniščno desko okoli glave.« Malčka so rešili v desetih minutah in zdaj ne more nehati govoriti o svoji prigodi. »Straniščno desko smo obesili na vrata njegove sobe kot spominek.«