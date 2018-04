Če so v zunanjem svetu moderni vse večji mobilni telefon s čim večjim zaslonom, so v zaporih najbolj popularni manjši. Na prostosti jih namreč radi pokažemo, v zaporu pa morajo biti praktično nevidni ... FOTO: SDLSN RH

Zaporniki vedno znova najdejo nove načine, kako ostati v stiku z zunanjim svetom. Pa četudi jim to onemogočajo rešetke.Nedavno so opravili preiskavo pri enem od zapornikov v hrvaškem zapor, saj so dobili prijavo, da nedovoljeno komunicira z zunanjim svetom, morebiti, da gre celo kriminal. Policiste so se klasično lotili preiskave, brez besed pa so ostali, ko so pokukali v zapornikove spodnje hlače. V njih so namreč našli čist majhen – telefon, je objavil eden od sindikatov.