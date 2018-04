FOTO in VIDEO: V oči so ji vbrizgali silikon, škoda nepopravljiva

Za lepoto je treba potrpeti, a tako, kot zaradi lepotne operacije trpi(32), gotovo ne. Argentinska zvezdnica spletnih omrežij je za svoj videz in lepoto prestala številne operacije, a zadnjo, s katero naj bi ji spremenili barvo oči, bo obžalovala do konca življenja.Poseg, s katerim naj bi ji barvo oči spremenili v svetlo zeleno, je šel po zlu. Posledica tega pa je, da ima 32-letnica vid 90-letne ženice. Ta je zamegljen, njene oči pa so bile po posegu okrvavljene.Zaradi nespametne operacije je morala opustiti fotografiranje, posledice pa čuti tudi njen bančni račun. Nadinne je povedala, da je pogosto depresivna, saj je prepričana, da si je uničila življenje.»Pred postopkom so bile moje oči zdrave. Bila sem naivna, saj od takrat vidim megleno. Eno leto so bile moje oči rdeče in so me močno srbele. Moje zenice se ne morejo več privaditi na svetlobo, kar pomeni, da sem močno občutljiva na svetlobo. Ta operacija je dobesedno izsesala življenje iz mene. Škoda je trajna, a odhajam na presaditev roženice. Imam tudi sivo mreno, dobila sem glavkom,« je še povedala lepotica.