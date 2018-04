FOTO: Igračka že leto dni pluje po oceanih

Bratca sta ji zaželela mirno plovbo.

Otroci se igrajo z ladjicami v banji ali bazenu, včasih tudi med čofotanjem v morju, a to za bratcainnikakor ni dovolj. Dečka iz Turriffa na Škotskem sta svojo igračko poslala na odprto morje, potem ko sta jo slavnostno predala valovom maja lani v Peterheadu. Verjeli ali ne, po slabem letu dni ladjica iz kompleta playmobil še vedno jadra po nepredvidljivem oceanu.Preden sta osemletni Ollie in njegov petletni bratec ladjo splavila, sta na njej s pomočjo staršev naredila nekaj popravkov. Namestili so ji protiutež in jo napolnili s stiroporom, da so ji povečali plovnost. Ladjico so opremili z GPS-oddajnikom in s sporočilom, ki prosi vsakega, ki bi jo našel, naj jo vrne v morje. Zdaj pluje mimo južnoameriške Gvajane. Piratska ladjica, ki sta jo brata poimenovala Pustolovščina, jo je najprej mahnila na Dansko, kjer jo je našla neka družina in kot prva vrnila v morje. Nato so jo našli na obali Norveške, kjer so jo vzeli na krov čezoceanke Christian Radic ter izpustili sredi oceana. Konec lanskega leta je bila najdena na obali Mavretanije. »Fanta sta navdušena,« je povedal njun oče. »Po vrnitvi iz šole vedno najprej pogledata, kje je ladja.« Pred dnevi je nastal preplah, saj je nehala oddajati signal. Prepričani so bili, da je potonila, a na srečo se je ponovno oglasila na obali Južne Amerike. Vsi, ki bi radi spremljali pot ladjice, jo lahko najdete facebooku. Zdaj je na poti na Bahame, kjer so nekoč strašili čisto pravi pirati.