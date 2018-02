FOTO: 19-letnik doživel nekaj neverjetnega, nihče mu ni verjel

Mladi hokejist Guillaume Ouimet iz mesteca Mont-Tremblanta v Quebecu je pred kratkim doživel srečanje, ki ga ne bo pozabil vse življenje. Devetnajstletnik se je pred dnevi odpravil na jutranji trening ob –15 stopinjah Celzija, ko se je v nekem trenutku obrnil in pred sabo zagledal trikratnega dobitnika Stanleyjevega pokala in legendo hokeja Sidneyja Crosbyja (30).

»Pozdravil me je in povprašal o ledu, kakšen je. Vprašal je tudi, ali sem na treningu, jaz pa sem ga povabil zraven. Na moje veliko presenečenje je privolil in se odpravil v avtomobil po opremo,« je povedal navdušeni 19-letnik, ki mu prijatelji niso verjeli, ko jim je pripovedoval o svojem doživetju. »Nato pa je Crosbyjeva punca, ki je bila z nama, objavila fotografije in tako vsem zaprla usta,« je še povedal mladi hokejist, ki je svojega idola pohvalil in dejal, da je skromen človek, ki je nanj naredil neverjetno dober vtis.