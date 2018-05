Dveletnika vrgli iz vrtca, ker je praskal vrstnike

LEEDS – Družina dveletnega Dannyja McKenzieja je besna, ker so ga kazensko izključili iz vrtca Panda. To so v vrtcu tudi potrdili in medijem dejali, da so tako ukrepali, ker se je Danny ves čas spravljal na vrstnike in jih praskal.



Dečka so sicer suspendirali, vendar so ob tem dejali, da se lahko vrne, če spremeni obnašanje. Dannyjeva babica Sharon Love (58) je ogorčena. »Pred velikonočnimi prazniki je opraskal nekega otroka, po praznikih je spet opraskal neko deklico. Dan pozneje se je spravil na drugo deklico in takrat so ga izključili. Danny ne preklinja in meče naokoli stvari. Je priden otrok, toda včasih se zna spraviti na kakšnega otroka. Ne vemo, v čem je težava.« Da je težava ravno v tem, zaščitniška babica očitno ne razume.



Iz vrtca ob tem sporočajo, da morajo zaščititi druge otroke.