Dve uri bingljali z vlaka smrti

OSAKA – Minuli sončni dnevi so veliko ljudi spravili na prosto. Nekateri so uživali v lepotah narave, drugi v turističnih ogledih, neredki pa so preplavili zabaviščne parke in se predajali vrtoglavici in adrenalinu. Tako se je v torek v zabavišču Universal studios v Osaki kar trlo ljudi, saj so imeli tudi na Japonskem praznik, tako imenovani zlati teden, ki je njihova različica naših majskih praznikov. Še posebno dolga je bila vrsta pred vlakom smrti, imenovanim Leteči dinozaver. Gre za veličastno 1100 metrov dolgo vožnjo, v kateri lahko hkrati uživa 64 ljudi, ki sedijo na dveh vlakcih. A se je nekaj pred peto uro popoldne veselje spremenilo v pravo moro, saj sta se vlaka zaradi okvare ustavila sredi vožnje. Ob tem so zabave željni potniki obstali na višini 30 metrov, povrhu pa so viseli z glavo navzdol. K sreči so po dveh urah rešili še zadnjega nesrečnika, prav vsi so jo odnesli brez poškodb.Reševalci so ljudi zbirali na zasilnem izhodu, ki je nameščen na nosilni konstrukciji vlaka. Vodstvo enega izmed štirih parkov​ Universal studios, ki ga vsako leto obišče več kot deset milijonov gostov, se je za neljubi dogodek opravičilo, zastoj pa naj bi zagrešil nedelujoči motor, ki skrbi za varno vožnjo po tračnicah. Šlo je za manjšo okvaro in so jo hitro odpravili, vlak znova normalno obratuje.