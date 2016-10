Čistila podstrešje  in našla 37 milijonov

Predstavljajte si, da pospravljate podstrešje in odkrijete velikanski kup denarja – sanje, ki postanejo resničnost. Prav to se je zgodilo ženski s severa Italije. Vendar zgodba nima najbolj srečnega konca: našla je na milijone lir, ki že dolgo ne veljajo več, a ker jih ne more zamenjati v evre, je kup denarja pravzaprav ničvreden.



Angela Vargas, 60-letnica iz Genove, je s hčerko Luiso čistila podstrešje, ko sta našli kar 37 milijonov lir. Preračunano to pomeni 19.100 evrov – no, toliko bi bilo, če bi Vargasova odkritje lahko zamenjala. A so ji povedali, da lir ne more zamenjati v današnjo valuto in da so brez vrednosti. Pa se Vargasova ne da kar tako odgnati in se namerava z Banko Italije spopasti na sodišču; prepričana je, da zakonski rok za zamenjavo valute ne bi smel veljati za tiste, ki so šele po tem datumu ugotovili, da se nekje v njihovi hiši skriva denar. Tega je, menda za slabe čase, na podstrešje skrila mati Vargasove, ki je umrla leta 2006, a pred tem za milijone nikomur ni povedala. Luisa je za časnik Il Corriere povedala: »Ko je umrla, smo ugotovili, da je denar skrila v žimnico, v škatle za čevlje, blazine. Bilo je le nekaj bankovcev, ne tako kot zdaj.«



Vargasovi niso edini: podobno razočaranje je doživelo kar več italijanskih družin, ki so našli na milijone lir in se obrisali pod nosom, ker so zamudili rok za zamenjavo v evre.



Leta 2014 je uslužbenka klicnega centra menila, da je našla zaklad, ko je v trezorju odkrila 100 milijonov lir, a so tudi njej bančni uslužbenci povedali, da je denar brez vrednosti, saj da ga ne more več zamenjati v evre. V istem letu sta zakonca na podstrešju našla 41 milijonov lir in bila odločena, da bosta tožila Banko Italije, če jima ne bodo dali evrov. No, vsem tem vendarle lahko uspe, sodišče namreč lahko dovoli zakasnele zamenjave. V začetku letošnjega leta je Viola Colombo iz Benetk v skritem predelku predalnika, ki ga je kupila na dražbi prek ebaya, odkrila 15 milijonov lir. Rekli so ji, da jih ne more zamenjati za evre, a se je pritožila na ustavno sodišče, ki je njeni pritožbi ugodilo: odkriti zaklad je lahko zamenjala in dobila 7750 evrov.



Preden je Italija prevzela evro 1. januarja 2002, je Banka Italije določila datum, do katerega naj državljani zamenjajo denar, po 6. decembru 2011 pa so vsi kovanci in bankovci ničvredni. Če bo Vargasovi uspelo na sodišču, bi šli lahko po njenih stopinjah tudi drugi: tam zunaj naj bi bilo lir še za 1,5 milijona evrov!