Čebele tudi letos počivale pri isti hiši

Družina iz britanskega Northfielda se je nič hudega sluteč v nedeljo popoldne vrnila na svoj dom, ko je na vrtu zagledala roj 12.000 čebel. Žuželke so se udobno namestile na leseni ograji njihove hiše in ni bilo videti, da bi nameravale v kratkem oditi. Nemudoma so poklicali starega znanca, čebelarja Iana Bakerja, in ta je pozneje razkril, da ni bilo prvič, da so se čebele naselile na ograji neimenovane družine. Pojasnil je, da se lahko tako velik roj brez težav zbere v desetih minutah.



Za odstranitev je potreboval dve uri, saj je moral biti zelo previden, da ne bi živali ranil. Nato jih je odpeljal do bližnjega čebelnjaka, kjer so se uspešno naselile. Ian, ki se preživlja kot strokovnjak za računalnike, je povedal: »Tale kolonija čebel se je očitno zagledala v ta vrt. Enako je bilo lani, pa ne vem, zakaj. Morda jim je všeč lega, saj je na hribu v bližini gozda. Matica se je utrudila in pristala na ograji. Priletele so vse druge čebele in jo zaščitile s svojimi telesi, da bi bila na toplem. V tem času so okolico že preiskovale čebele oglednice, ki so iskale primeren kraj za trajno domovanje.« Pojasnil je, da bi se najverjetneje v roku 24 ur premaknile drugam, vendar jih je sredi tega cikla ujel.



Čebele rojijo, ko tvorijo novo kolonijo. To se zgodi, ko obstoječa kolonija ustvari novo kraljico ter prisili staro kraljico in polovico delavk, da si poiščejo nov dom. Čebele, ki se selijo, so navadno nežne in ne pičijo, saj ne ščitijo svojega doma. Ta roj je bil sestavljen iz samih samic. Navadno čebele rojijo med majem in junijem. Nenavadno je, da so prišle tako hitro, morda zaradi mile zime.