Brila je svoj spodnji grmiček in skoraj ostala brez nog

SHEFFIELD – Če redno skrbite, da je vaš spodnji grmiček urejen, kot ustreza vam in tistim, ki ga gledajo, potem morate prebrati zgodbo, ki se je pripetila 44-letni Dani Sedgewick.

Mamica treh otrok se je odločila, da si bo uredila intimne predele. Pograbila je novo britvico in po klasičnem postopku uredila bikini predel. A čez nekaj dni je na strnišču opazila mozolj, ki je nenehno krvavel. Menila je, da gre za normalno reakcijo po britju, na koncu pa se je izkazalo, da bi jo prav to lahko stalo življenje.

Kolaps

Dva dni po britju se ji je začelo vrteti, nastopila je tudi slabost. Pomoč je poiskala pri zdravniku, kjer so ji predpisali antibiotike. Še isti dan jo je hči našla v postelji, njene noge pa so bile prekrite z osipom krvave barve. Kasneje jo je poklicala še zdravnica, ki ji je razkrila rezultate brisa: ima bakterijsko infekcijo. Nemudoma so jo želeli napotiti na nadaljnje preiskave, a Dana ni zdržala. Ob prihodu v bolnišnico je omedlela, preiskave pa so potrdile, da gre za nekrozo (bakterije sproščajo strupe v mehka tkiva, najpogosteje v telo vstopijo skozi rano in povzročajo odmiranje tkiva).

Odstranili več centimetrov kože in mesa

Zdravniki so Dano operirali in ji poskušali rešiti noge. Odstranili so ji več centimetrov okužene kože in mesa in ji na noge presadili kožo s hrbta. Zdravniki so družino pripravili na najhujše, saj je imela le 30 odstotkov možnosti, da to nočno moro preživi. Njene ledvice so odpovedovale, srce se ji je ustavilo štirikrat. Na srečo so jo uspešno rešili.

Srečo ima, da je še vedno na tem svetu

Po devetih dneh umetne kome so jo prebudili iz trdnega spanca. »Ko sem se zbudila, je bil spodnji del popolnoma v zavojih. Nisem se zavedala, kaj se je zgodilo. Mislila sem, da sem bila udeležena v avtomobilski nesreči. Potem pa je zdravnik vprašal, ali se spomnim britja. In sem se. Povedal mi je, da se je rana okužila in da imam srečo, da sem med živimi,« razkriva mama treh otrok. Zdravniki so ji povedali, da ne bo nikoli več hodila. A z veliko truda je 44-letnica spet stopila na svoje noge. Ob pomoči bergel sicer.