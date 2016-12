Božiček mu je obljubil igračo za 500 evrov

Verjetno se ne zgodi prav vsakemu, da bi se znašel v sporu z Božičkom. Prav to se je nedavno zgodilo 35-letni Lindi Belnik, potem ko je v Londonu obiskala trgovsko središče Westfield. Tistega dne je bil tam Božiček, ki se je pomenkoval in fotografiral z otroki. Linda je pobesnela, ko je izvedela, da je njenemu sedemletnemu sinu Joshui obljubil igračo, ki stane 500 evrov. Gre za lego kocke Zvezda smrti iz filmske sage Vojna zvezd. »Poklical bom moje škrate in jim naročil, naj ti jo izdelajo,« je rekel dobri mož in dečku je zapelo srce.



Mama se je pritožila vodstvu prodajnega centra, to pa je stopilo na stran Božička. Povedali so, da ima že 20 let delovnih izkušenj, zato dobro ve, da ne sme obljubljati točno določenih daril.



Stiska je toliko večja, ker si Linda, ki prihaja iz Surreyja, preprosto ne more privoščiti nakupa 500-evrske igrače. Njen sin pa zdaj komaj čaka božič, ker mu je sam Božiček rekel, da dobi Zvezdo smrti. »Stala sem ob njem povsem nemočna. Nisem mogla verjeti svojim ušesom, da mu je obljubil tako drago igračo,« se spominja Linda, ki je po poklicu direktorica gradbenega podjetja. »Lahko potrdimo, da ima Božiček, ki dela v našem prodajnem središču, več kot 20 let izkušenj, zagotovo ni nobenemu otroku obljubil specifičnega darila. Naše osebje je pripravljeno in se drži strogih pravil,« so dogodek komentirali predstavniki podjetja.



To pa ni bila prva nevšečnost, ki se je za božične praznike zgodila v nakupovalnem središču verige Westfield. Nedavno so v poslovalnici v Somersetu člani dobrodelne organizacije Vojska odrešitve priredili svojega Božička, ki je otrokom delili gumijaste zapestnice. Te so bile v obliki moškega spolnega uda. Staršem je vzelo sapo, ko so otroci odprli darilne vrečke in zagledali penis. »Opazili smo, da se je zgodil neljubi dogodek, dobavitelj je nekaj zamešal, zato se opravičujemo.« Večina staršev jim tega ni zamerila, razumeli so, da je šlo za nesrečni spodrsljaj.