Bivša nuna skočila v erotični lateks

Petinštiridesetletna tibetanska nuna Damcho Dyson je svojo predanost bogu zamenjala za bolj pikantne spolne prakse – postala je kraljica fetiša v lateksu.



Dysonova je nenavadno pot preobrazbe začela kot umetnica iz Melbourna, nato je postala budista in pri 29 letih postala tibetanska nuna. Dolgih 10 let je vsakodnevno meditirala, se urila v sočutju in nosila skromna samostanska oblačila. Prav tako se je vzdržala spolnosti. Krajše obdobje je celo službovala pri dalajlami. A po desetih letih se je počutila iztrošeno, ni bila več prepričana, da je na pravi življenjski poti. Odločila se je odpotovati v Indijo in tam najti odgovore. »Takrat sem začutila, kako tesno sta se prepletla moje telo in um. Ugotovila sem, da telo ni ločeno od mojega uma. Prej obratno, je zelo pomemben, celo vitalen del, ki določa moj razum,« je pojasnila Dysonova, ki jo je spoznanje predrugačilo. »Povsem naravno je bilo, da sem se znova vprašala, zakaj sem nuna.«



Po potovanju je izstopila iz svojega matičnega budističnega samostana v Franciji. Odvrgla je groba nunska oblačila in se vse bolj navduševala nad lateksom, ki je zanjo postajal nova oprava. Do leta 2011 je postala ikona v lokalnih fetišističnih klubih in med ljubitelji lateksa. »Prvič, ko sem se oblekla v lateks, sem čutila izjemno moč. Poudarja moje ženske obline, ne vem, zakaj, a spominja me na nošenje samostanskih oblačil. Postala sem prijateljica z lastnico prodajalne oblačil iz lateksa, ki me je nato predstavila lokalni sceni. Šla sem v klub in se počutila zelo ogroženo. Kljub temu sem si podrobno ogledala ljudi, ki so bil od glave do pet oblečeni v lateks in so nosili gumijaste maske. Ugotovila sem, da sem dokaj konservativna.« Trenutno poskuša zbrati denar, da bi šla delat doktorat o človeških ritualih. »Moje budistično obdobje me je zelo obogatilo in mi dalo navdih. Zdaj bi rada svojo pustolovščino nadaljevala s pomočjo drugega medija.«