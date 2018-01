Bear ubija za zabavo

Britanski pustolovec Bear Grylls je iz spretnosti preživetja v naravi ustvaril imperij, a zgradil ga je s krvjo nemočnih živali. To so mu že večkrat očitali ljubitelji živali in borci za njihove pravice, morda najglasneje pri organizaciji Peta. Zdaj pa se je nad rojaka spravil še sir David Attenborough, ki ga na Otoku čislajo že kot državni zaklad. »Bear Grylls bo moral vsaj samemu sebi izstaviti račune. Sam ne bi nikdar ubil živali le za to, da bi dobil dober posnetek, ki bi vzbujal pozornost in dvigal gledanost,« se je obregnil ob mlajšega avanturista, ki se je znašel na udaru kritik predvsem zaradi oddaje The Island na televizijskem programu Channel 4, v kateri mora skupinica posameznikov na neposeljenem otočku pokazati vse svoje veščine, da preživi.

Samo na eno epizodo Bearove oddaje se je zgrnilo 93 pritožb o neetičnem ravnanju z živalmi.

Attenborough je na področju dokumentarcev že starešina, saj jih kot po tekočem traku niza že vse od leta 1952. Pa vendar v vsej karieri nikoli ni niti enemu bitju skrivil lasu. V nasprotju z Bearom, ki je na filmski trak za oddajo The Island ujel uboje kajmanskega krokodila, prašičev in puranov. Samo druga epizoda serije je dobila 93 pritožb, ki so letele predvsem na prizor, ko igralec Ryan Thomas in olimpijec Iwan Thomas zvežeta kajmanskega krokodila in mu z nožem prerežeta vrat. »Bilo je vprašanje preživetja. Morda je slišati kruto, a tega ne obžalujem. Ob tem sicer nisem užival, a bili smo sestradani, morali smo jesti,« je dejanje opravičeval Thomas, a so njegove besede naletele na gluha ušesa. »Koncept oddaje je zastarel. Prikazuje nadvlado ljudi nad naravo in nespoštovanje do življenja,« so dejali pri Peti, sir David pa je vse skupaj označil za ubijanje v imenu zabavne industrije.