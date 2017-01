Babica vrnila vnuka, ker da je pregrd

SANTA MARTA – Iz Kolumbije poročajo o nenavadnem incidentu. Ženska iz mesta Santa Marta, ki je postala babica, ni bila zadovoljna z videzom svojega vnuka in je želela, da ga v porodnišnici zamenjajo.

»Gospa je trdila, da so otroka pomotoma zamenjali z njenim in da je nemogoče, da bi bil njen vnuk tako grd,« so ob tem povedali v porodnišnici. Šele ko so novopečeni babici pojasnili, da je njen vnuk edini fantek, ki se je rodil ta dan, je razočarana babica odšla z njim domov.