Baba Vanga: Obama zadnji predsednik. Kaj to pomeni za Trumpa?

Po objavi izidov predsedniških volitev v ZDA je marsikateri volivec, tako med zvezdniki kot med navadnimi državljani, izredno razočaran. Marsikdo se je že odločil, da bo zapustil državo in tako zbežal od Donalda Trumpa, vendar vse kaže, da to ne bo potrebno. Baba Vanga, slepa jasnovidka, ki je pred svojo smrtjo leta 1996 napovedala več dogodkov, ki so se tudi uresničili, je med drugimi prerokovala tudi, da bo Barack Obama zadnji ameriški predsednik.

Pred tem je že pravilno napovedala, da bo 44. ameriški predsednik Afroameričan, ni pa jasno, kaj je hotela povedati, ko je rekla, da bo Obama tudi zadnji predsednik ZDA. Obama bo uradno ameriški predsednik še do 20. januarja, ko naj bi ga nasledil na novoizvoljeni Trump, vendar jasnovidkine napovedi nakazujejo, da se to mogoče ne bo zgodilo. Njene vizije so še napovedale, da bo ob koncu Obamove vladavine sledil ekonomski zlom ZDA, te pa naj bi se razdelile na severni in južni del.

V svojem dolgem življenju, umrla je pri 85 letih, je napovedala na stotine dogodkov, med najbolj znanimi, ki so se uresničili, pa sta tudi teroristični napad 11. septembra in vojna v Siriji.