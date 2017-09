Avtomobil je ovil v plastično folijo

Slovenci še zdaleč nismo edini, ki se zapletamo v spore zaradi parkirnih prostorov, saj veste, rezervacije z gajbicami in to. Neil Junglas iz Liverpoola v Angliji je izgubil živce, potem ko je pred njegovim domom neznani predrznež parkiral avto in ga pustil za več dni. V torek je 36-letnik kuhal večerjo za svojo hčerko, ko je neznana ženska odskakljala iz avta in odkorakala v taksi. Kmalu se je iz voznikovega sedeža dvignil še moški, pograbil dva kovčka in tudi sam sedel v taksi.

»Več kot očitno je, da so avto pustili tukaj in se odpeljali s taksijem na letališče,« je zgrožen Neil. »Hoteli so najti brezplačno parkiranje, in to je njihova rešitev na račun tukajšnjih stanovalcev.«

Podobne težave imajo sosedje, ki svojih avtomobilov ne morejo pustiti pred hišo, ker so parkirna mesta ves čas zasedena. Neil ne more pustiti avta pred lastnimi vhodnimi vrati. »Grdo je pustiti avtomobil tako, zato sem se odločil, da jim pripravim lepo presenečenje, ko se vrneta. Delam v prodajalni za dom in gradnjo, kjer sem kupil veliko industrijsko rolo plastične folije.«

Nato je s folijo ovil celoten avtomobil. Neil je dodal, da vozilo od takrat pritegne veliko pozornosti, da se ljudje ustavljajo in ga fotografirajo. Prišli so tudi policisti, a niso mogli ukrepati, ker je avto pravilno parkiran.