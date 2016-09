Aretirano drevo že več kot sto let vklenjeno

V pakistanskem Pešavarju raste drevo v okovih, ki je z verigami pritrjeno na tla. Ta figovec ima precej nenavadno zgodovino. Marsikdo, ki se sprehodi mimo, je prepričan, da gre za simbolično dejanje, ki obsoja suženjstvo, vendar je zgodba bistveno bolj zanimiva. Zapisana je na tabli, ki visi z drevesa. Na kratko, drevo je bilo aretirano.



Leta 1898 se je mimo drevesa sprehajal britanski častnik James Squid. Zagotovo je zvrnil kar nekaj kozarčkov, saj je bil prepričan, da se je staro drevo zagnalo proti njemu. Tovrstne nesramnosti nikakor ni želel pogoltniti, zato je naročil vojakom, naj drevo aretirajo. Čeprav so se zavedali, za kako neumen ukaz gre, so ga preprosto morali izvesti. Od tistega dne naprej je bilo drevo v verigah.



Minilo že več kot 100 let, a figovec v vojašnici Landi Kotal še vedno čaka na svobodo. Že res, da ne more nikamor odkorakati, a vendar je nekaj žalostnega na vklenjenem drevesu. Nekaterim domačinom se zdi vse skupaj zabavno, nekakšen kolonialistični maček po popivanju. Drugi pa vidijo v tem dejanju grožnjo in krutost okupacijske vojske. »To je bilo dejanje britanskih osvajalcev, ki je domačine svarilo. Sporočilo vklenjenega drevesa naj bi bilo – če se boste uprli raju, potem boste tudi vi podobno kaznovani,« je zadevo interpretiral moški, ki je želel ostati neimenovan. Kakor koli, drevo je turistična atrakcija, ime James Squid pa bo za vse večne čase sinonim za neumnosti, ki jih ljudje počnejo v opitem stanju.