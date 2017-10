Aretirali so morskega psa

Zaradi novega avstrijskega zakona, ki prepoveduje nošenje burke, so policisti pred prodajalno računalniške opreme McShark obstopili v morskega psa našemljenega možakarja. Njegova naloga je bila, da reklamira odprtje nove prodajalne z elektroniko.

Možje v modrem so od maskote zahtevali, da nemudoma odstrani svojo glavo, a jim možakar ni želel ustreči. Rekel je, da je to njegova služba. No, policisti niso imeli razumevanja in so ga aretirali ter mu odmerili 145 evrov kazni. Novi zakon ne prepoveduje zgolj nošenja burke, temveč od začetka oktobra ne dovoli več maskiranja v klovne, nošenja medicinskih mask ali šalov, da bi si zakrili obraz – to bo odslej dovoljeno le pod določenimi pogoji.

Omejitve naj bi bile namenjene ustvarjanju odprte in povezane družbe. No, morskega psa je policiji prijavil moški, ki je želel, da se zakon dosledno izvaja. »Sprejemanje in spoštovanje avstrijskih vrednot je osnova za uspešno sobivanje med večinskim avstrijskim prebivalstvom in ljudmi iz tretjih držav, ki živijo v Avstriji,« so pojasnili uradniki z Dunaja.