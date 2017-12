70-letnico je med kajenjem odpihnilo z balkona v kup snega

MOSKVA – Rusinjo, ki je kadila na balkonu svojega stanovanja na otoku Sahalin na skrajnem vzhodu Rusije, je snežni vihar odpihnil z balkona v 4. nadstropju večstanovanjske zgradbe. 70-letnica je padec preživela, ker je pristala v kupu snega, poročanje ruskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ker reševalci do ponesrečenke v kraju Šahtjorsk niso mogli priti zaradi visokega snega, so jo iz snega izkopali in v bolnišnico prepeljali kar v nakladalni žlici bagra.