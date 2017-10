50-letnica je videti kot vrstnica svojih sinov

Že ob bežnem pogledu na Indonezijko Puspo Dewi lahko razumemo, zakaj jo ljudje zamenjujejo za dekle katerega od njenih dveh sinov. Čeprav je že slavila abrahama, je še vedno videti bolj mladostna od večine žensk v tridesetih letih.

Podjetnica iz Džakarte se svojega svežega videza in lepote seveda zaveda in se prav rada nastavlja fotoaparatom in pogledom mimoidočih. Ob tem poudari, da se še nikoli ni prepustila lepotnemu posegu, pravi, da je povsem naravna. Svoj videz pripisuje genom in zdravemu načinu življenja, ki temelji na uravnoteženi prehrani in pogosti telesni aktivnosti. Zelo rada plava in že od mladih nog igra badminton. Če le ima čas, gre na aerobiko in zumbo. Največ energije in veselja pa ji dajo njeni najbližji. »Ljudje pravijo, da z leti postajam čedalje bolj mladostna,« je povedala Puspa. »Po mojem je to res, ker sem srečnejša. Otroka sta odrasla, vodim svoj posel, ki mi je všeč. Očitno žarim od sreče.«