18-letni fant umoril 91-letnega veterana

George Steward (18), ki je pretepel 91-letnega soseda Paula Monchnika, veterana iz druge svetovne vojne, ga nato polil z bencinom in zažgal, je bil obtožen na najmanj 30 do največ 60 let zapora.

Mladi sadist je sicer na sodišču izrazil nekaj, kar je bilo podobno kesanju, in povedal, da si želi, da se to ne bi bilo zgodilo, Monchnikov sin Scott pa je dejal, da so strahotne muke, ki jih je njegov oče doživel v zadnjih trenutkih svojega življenja neopisljive, neprimerljive tudi z vojno, ki jo je preživel, in da jim je človeška pošast iz soseščine ustvarila nezapolnljivo praznino.